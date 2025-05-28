Çarpıcı AKP Kulisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kimi Uyardı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, parti içindeki gerilimlere dikkat çeken sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın kulisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin kamuoyu önünde birbirleriyle tartışmasını eleştirirken, AK Parti politikalarına aykırı tutum sergileyen isimleri de açık şekilde hedef aldı.

Bu çıkışın, özellikle son günlerde açıklamalarıyla gündeme gelen Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’ye yönelik olduğu yorumları yapılıyor. Parti kulislerinde, Erdoğan’ın Zeybekci’nin TÜSİAD ziyareti ve ekonomiyle ilgili çıkışlarından haberdar olmadığı, bu nedenle toplantıda doğrudan uyarıda bulunduğu konuşuluyor.

Nuray Babacan'ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanının parti politikalarına aykırı tutum sergilenmemesi uyarısının genel başkan yardımcısı Nihat Zeybekci’ye yapıldığı yorumları... AKP’li siyasiler, Zeybekci’nin TÜSİAD ziyareti ve 19 Mart siyasi operasyonunun ekonomiye zarar verdiği açıklamalarından Erdoğan’ın ve parti yönetiminin haberi olmadığını öne sürüyorlar. Onlara göre, Erdoğan, Zeybekci’ye de ayar vermiş.

Bütün bunlara rağmen Şimşek’e yakın isimler, bakanın istifa edeceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını öne sürüyorlar. Şimşek’in hazırladığı ekonomik programa hâlâ inandığı, dalgalanmanın zaman içinde duracağı, Türkiye’yi terk eden paranın da yavaş yavaş geri döneceği iddiasındalar.

Ancak, onların yaymaya çalıştığı bu iyimser hava birden fazla şarta bağlı. Şimşek ve Zeybekci’nin 19 Mart siyasi operasyonunun maliyeti konusunda aynı fikirde olduklarını bilmeyen yok.

AKP içinde çok fazla tartışma konusu var;

Mehmet Şimşek ve programına savaş açanlar… Bu kişilere Erdoğan’ın bazı danışmanlarını da dahil etmek gerekir.

19 Mart siyasi operasyonunu daha ileri götürerek ülkenin ana muhalefet partisini neredeyse kapatma noktasına getirmek isteyenler. ‘Böyle bir şey bizim de sonumuzu getirir’ diye kaygı duyanlar.

Tüm bu siyasi tartışmaların dışında kalıp sadece kişisel çıkar ve menfaatine bakanlar."

Kaynak: Nefes