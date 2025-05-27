Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Azerbaycan’a ziyarette bulunacağı bildirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Altun mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Ayrıca Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2. Toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine teşrif edeceklerdir."

Kaynak: AA

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