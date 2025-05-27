Bahçeli, Partilileriyle Bir Araya Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta kalp ameliyatı olmasının ardından aylarca görevine ara verip çalışmalarına evinden devam etmişti. MHP lideri, aylar sonra ilk kez bugün kamuoyu önünde bir konuşma yaptı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, orada ülkücü şuura dair konuştu.

BASIN MENSUPLARIYLA DA KONUŞTU

MHP lideri, ziyaretin ardından Kızılcahamam’da Soğuksu Milli Parkı’nda bulunan bir otele geçti. Otelde partililerle görüşen Bahçeli, basın mensupları ile de sohbet etti.

Kaynak: İHA