Meclis Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret Edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceği bildirdi.

Kurtulmuş ile Bahçeli arasındaki görüşmenin 13.00’te başlayacağı bildirildi.

Türkiye'de terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından yeni bir döneme girilirken, Bahçeli, Meclis'teki 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon kurulmasını önermiş ve bu komisyonun 100 üyeden oluşmasını önermişti.

Bahçeli'nin bu önerisi siyasette yeni tartışmaları alevlendirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi