Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tazminat

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Temel Karamollaoğlu'nun 22.02.2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti."

Kaynak: Haber Merkezi