MHP’nin TBMM Görevlendirmeleri Belli Oldu

MHP, TBMM’nin 28. Yasama Dönemi ikinci devresinde Meclis Başkanvekili olarak Celal Adan’ı, TBMM İdare Amiri olarak ise Sermet Atay’ı görevlendirdi.

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MHP’nin TBMM Görevlendirmeleri Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde görev alacak isimleri belirledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderilen yazıda, İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın Meclis Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın ise TBMM İdare Amiri olarak görev yapacağı bildirildi.

MHP’nin bu görevlendirmeleri, TBMM’nin yeni yasama döneminde yönetim kademelerinde partinin temsilini güçlendirmeyi amaçlıyor. Celal Adan, deneyimli bir parlamenter olarak Meclis Başkanvekilliği görevini üstlenirken, Sermet Atay da idari süreçlerde sorumluluk alacak.

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Kaynak: AA

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