Kaz Dağları'nın Rehabilitasyonu Meclis Gündeminde

Kanadalı Alamos Gold şirketinin iştiraki olan Doğu Biga Madencilik’e ait Kirazlı Altın Madeni için verilen ruhsatın 13 Ekim 2019 tarihinde sona ererek, rehabilitasyon amaçlı Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine rağmen halen rehabilitasyon planı oluşturulmamasını Meclis gündemine getirildi.

CHP Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, yirmi beş yol arkadaşının da imzasıyla Meclis Başkanlığına önerge vererek, Kaz Dağları Kirazlı bölgesinde altın madeni için talan edilen orman arazisinin rehabilitasyonunun araştırılmasını talep etti.

Ceylan, konuya ilişkin verdiği önergede, “Ancak insan eliyle niteliği değiştirilen, tahrip edilen doğa, çoğu zaman geri kazanılamamakta işlem öncesi hale dönmesi mümkün olamamaktadır. Bugün karşı karşıya kaldığımız iklim krizleri, çevre kirliliği ve doğal kaynakların geri dönülmez biçimde yok edilmesi, bu durumun en açık ve acı örnekleridir” ifadelerini kullandı.

Özgür Ceylan, önergede, Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözünün yazıldığı Çanakkale topraklarının, bir asır önce emperyalizme karşı gösterdiği direnci bugün Kaz Dağları’nda, altın madenciliği ve termik santraller eliyle yürütülen doğa talanına karşı yeniden sergilediğini kaydeden Ceylan, “Bu talan kimi zaman yabancı şirketlerle, kimi zaman da yerli sermayeyle iş birliği içinde yürütülmekte; bölgenin doğası, suyu, havası ve yaşam alanları tehdit edilmektedir” dedi.

Özgür Ceylan, konuya ilişkin açıklamasının devamında “Altın ve gümüş madenciliği amacıyla verilen ruhsatlar, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) izinleri ve ÇED Gerekli Değildir Kararları orman varlıklarıyla birlikte içme suyu havzalarını, tarım arazilerini ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit etmekte; kimi zaman geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kirazlı Altın Madeni başta olmak üzere, Çanakkale ve Kaz Dağları bölgesindeki madencilik ve enerji projelerinin; bölge ekosistemine, halk sağlığına, su kaynaklarına, tarım alanlarına ve genel çevresel sürdürülebilirliğe olan etkilerinin araştırılması gerektiğini savunan Özgür Ceylan, “Bu projeler sonrasında sürdürüldüğü ifade edilen rehabilitasyon süreçlerinin bilimsel temellere dayanıp dayanmadığının, etkili biçimde yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi, doğaya verilen zararların tespiti ve bu zararların giderilmesine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla; Anayasa’nın 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını” talep etti.