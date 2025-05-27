'Ahtapotu Göstereceğim' Demişti: CHP Lideri Özgür Özel'den Flaş Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine karşılık olarak, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Savcının yöneltmediği suçlamayı ispatlanmış gibi söylüyor. Ben Erdoğan’ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim inşallah. Ahtapot dediğin nasıl bir şey oluyormuş, görelim bakalım" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıktık. Hem Ekrem İmamoğlu'na özgürlük dediler. İmamoğlu'nun afişlerini, İmamoğlu'nun resimlerini taşıdılar, paylaştılar dünyanın liderleri. Hem de bundan sonrası için derhal serbest bırakılması, tutuksuz yargılanması ve İstanbul'un kendisine verdiği görevi yapması için özgürlüğünün ve göreve iadesinin takipçisi olacaklarını, beklentilerinin bu yönde olduğunu, bunun doğrusunun bu olduğunu, aksinin darbe olduğunu ifade ettiler.

1960 darbesinin 65. yıldönümü. 65 yıl önce yapılan o darbe, seçilmişleri asker zoruyla görevden uzaklaştırıp seçilmişlerin yerine bir vesayet kurup ülkeyi belli bir dönemde olsa seçilmişlerin yerine askerlerin ve onların görevlendirdiklerinin yönetmesini amaçlıyordu. 12 Mart muhtırası da, 12 Eylül darbesi de, 15 Temmuz darbe girişimi de hep seçilmişleri hedef aldı. Darbeler iktidarlara yapılır ve herkes dönüp muhalefete bakar, ana muhalefetin de gözünün içine bakar. Ne 27 Mayıs sabahı, ne 12 Mart'tan sonra, ne 12 Eylül'de, ne 15 Temmuz gecesi gözümüzün içine bakan kimse, milli irade yerine vesayet, asker, demokrasi yerine otokrasi, seçilmiş yerine atanmışlara cesaret verebilecek, yol açacak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuda destek bulacak hiçbir işareti görmediler.

İsmet Paşa cumhurbaşkanı olarak geldi. Seçimlere girdi, kaybetti. Cumhurbaşkanlığını da devretti, cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Sen başbakan olarak geldin, cumhurbaşkanı oldun ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.

Ekrem İmamoğlu'nun pankartından korkanlar korkmaya devam etsin. İmamoğlu her yerde.

İstanbul Büyükşehir’de 2019 öncesine ait yolsuzluk dosyaları var. Dosyaya Süleyman Soylu geldi el koydu. O dosyaların örnekleri İBB’de duruyor. Süleyman Soylu alıp götürmediyse İçişleri Bakanlığı’nda duruyor.

Dedim ki: 'İstanbul'dan, AK Partili belediyelerden başlayacağım. Fatih'ten başlayacağım.' Şimdi Fatih Belediye Başkanı isyanda. 'Ya niye benden başlıyor? Esenler dururken...' diyormuş. Ya ben zaten Fatih'ten başlamamın sebebi 'Esenler'i bırak, daha Fatih'te neler var, onu görün' demek için yapıyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi