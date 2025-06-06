Siyasilerden Kurban Bayramı Mesajları

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Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin siyasi isimleri, hem yurtta hem sosyal medya aracılığıyla mesajlarını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını, Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu memleketi Manisa’nın Hatuniye Camisi'nde kıldı. Cemaatle tek tek bayramlaşan Özel, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ancak bu bayram, bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere iftiralarla tutuklandı" dedi.

DEVLET BAHÇELİ

Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Bahçeli, "Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı. Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli" dedi.



Bahçeli açıklamasında, “Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum. İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman âleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya üzerinden yayımladığı bayram mesajında birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Kurtulmuş, mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya 'Amin' demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz.

Bayram sevincimize Filistin'de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Tüm insanlığa selamet, ülkemize refah, bölgemize huzur, özellikle de mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."

CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı mesajında Gazze'yi unutmadı. Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere, Kurban Bayramı'nın tüm mazlumlar için huzur getirmesini diliyor; hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Hak katında kabulünü niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum.



Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere, Kurban Bayramı’nın tüm mazlumlar için huzur getirmesini diliyor; hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Hak… pic.twitter.com/cqLGhY9uWI — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 6, 2025

İBRAHİM KALIN

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ise mesajında dayanışma ve merhamet çağrısında bulundu.

Kalın, paylaşımında şunları kaydetti: "Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı yayınladı:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyor, milletimizin ve İslam dünyasının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, memleketi Konya’da Şehitler Camisi’nde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramını kutladı. Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz" sözleriyle Gazze ve Filistin’e dikkat çekti.

Bayram süresince trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Yerlikaya, "Trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz" dedi.

MURAT KURUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bayram mesajında yayımlayan isimler arasında yer aldı.

Bakan Kurum, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nın aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi duasıyla, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileğiyle, Deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına kavuştuklarını görmenin verdiği heyecanla, Bayramımız mübarek, geleceğimiz aydın olsun."

#KurbanBayramı’nın aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi duasıyla,



Gazze’de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileğiyle,



Deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına… pic.twitter.com/F2bdy6m2ZS — Murat KURUM (@murat_kurum) June 5, 2025

YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliği güçlendireceğine olan inancını vurgulayarak, "Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar" ifadelerini kullandı.

Bayramlar; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zamandır.



Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum.



Aziz milletimizin ve tüm İslam… pic.twitter.com/siiw2cqPyQ — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 6, 2025

YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bayram namazını Erzurum'da kıldı. Bu Kurban Bayramı'nın farklı bir ruh haliyle yaşandığını belirten Tekin, "Terörsüz Türkiye" adı ile başlatılan sürecin, kardeşlik ikliminin yeniden inşa edildiği bir süreç olduğunu söyledi.

Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm de son bulacak. Barış ve huzur içinde tüm dünyada ve ülkemizde nice bayramlar yaşayacağız. Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar" ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu’nun Fatsa ilçesinde kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, toplumsal sorunlara değindi.

Herkese bayram tadında nice bayramlar dileyen Dervişoğlu, "Ama biliyorum ki ülkemizde de dünyada da önemli sorunlar yaşanıyor. Çocuklarımızın yatağa aç girdiği, okula aç gittiği, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadığı, hanelerimizde bayram sevincinin layıkıyla yaşanamadığını da biliyoruz. Öncelikle zulüm altındaki Müslümanlara Cenabıallah'tan huzur ve refah temenni ediyorum, esaret altındaki Türklere de hürriyet diliyorum" şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı memleketi Yalova’da karşıladı. Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, Türk milletine ve Müslüman alemine ağız tadında bir bayram dileyerek, "İnşallah bugünleri de hep birlikte aşacağız. Böyle bir günde cami çıkışında siyaset yapmak istemem. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu. Daha sonra beraberindekilerle köy mezarlığına yürüyen İnce, yolda karşılaştığı vatandaşların da bayramını kutladı.

Köy mezarlığında babası Şerif İnce ve yakınlarının mezarlarına ziyarete bulunan İnce, dua ettikten sonra annesi Zekiye İnce'nin evine geçti.

Kaynak: Haber Merkezi