Denize Sıfır Skandal! Fethiye Karataş Plajı’nda Kaçak İnşaat: Otele 3,3 Milyon TL Ceza

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Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Karataş Plajı’nda, bir otel işletmesi tarafından yürütülen izinsiz inşaat faaliyetleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü’nün radarına takıldı. Kargı Mahallesi’nde bulunan otelin plajda usulsüz çalışmalar yaptığına dair ihbar üzerine 31 Mayıs’ta denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, otelin plajda kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, wc-duş birimleri ve deniz içine yüzer iskele inşa ettiği belirlendi. Ayrıca, plajda usulsüz peyzaj çalışmaları yapıldığı ve inşaat faaliyetlerinin devam ettiği tespit edildi. Bakanlık, otel işletmesine 3 milyon 343 bin 272 TL idari para cezası uyguladı.

YIKIM VE RESTORASYON TALİMATI

İl Müdürlüğü, kaçak yapıların yıkılması, usulsüz inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve doğa tahribatının giderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ 213. Şube Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Yetkililer, bölgedeki ekolojik zararın en kısa sürede onarılması için harekete geçti.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ’NDE ÇOK SAYIDA İHLAL

Bakanlığın denetim raporunda, otelin faaliyetlerinin Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ait Çevre Düzeni Planı’na, “Deniz Kaplumbağalarının Korunması” genelgesine ve Fethiye-Çiftlik Uygulama İmar Planı Revizyonu’na aykırı olduğu vurgulandı. Kaçak çalışmaların, bölgenin doğal yapısını bozduğu ve ekolojik kirliliğe yol açtığı belirtildi.

Bakanlık, çevrenin korunması ve kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini, benzer ihlallere karşı sıfır tolerans uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: İHA