Yaren Leylek’in Ailesi Büyüyor, Yuvada 4 Yavru Katıldı

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün simgesi haline gelen Yaren leylek, bu yıl da eşi Nazlı ile birlikte yuvasına döndü. Balıkçı Adem Yılmaz’la olan sıcak dostluğuyla tanınan Yaren, bu baharda da yuvasında dört yavruya kavuştu. Son iki yavrunun da yumurtadan çıkmasıyla aile tamamlandı.

Türkiye’nin Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ndeki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç’ta, Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz’ın dostluğu yıllardır doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaren, 15 Mart’ta köye döner dönmez her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılmaz’ın kayığına konarak özlenen kareleri verdi. O anlar, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifinden sosyal medyada paylaşıldı.

'YAREN ŞU SIRALAR KAYIĞA GELMİYOR'

Yaren ve Nazlı’nın bu yılki yuvasında ilk yavru 30 Nisan’da, ikinci yavru ise 1 Mayıs’ta yumurtadan çıktı. Kalan iki yumurta da geçtiğimiz günlerde çatladı ve böylece dört yavru sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Tüydeş, bu sevindirici gelişmeyi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu: “Yavrularımız sonunda kendini göstermeye başladılar. 1 haftalık halleriyle en büyük yavrumuz böyle poz verdi ağzında yutmaya çalıştığı yılanın kuyruğuyla. Yaren Leylek’in bu yıl 4 yavrusu yumurtadan çıktı. İlginç olan ne biliyor musunuz, Yaren şu sıralar kayığa gelmiyor. Sebebi ise yavrularının henüz balık yutabilecek boyutta olmaması. Bunun yerine özellikle küçük böcek, sinek ve yavru kurbağa ve balıkları yakalıyor. Birkaç hafta sonra yavruların diyetine balıklar girince sanırım yine kayığa da uğrayacak.”

YAREN’İN HİKAYESİ TURİZMİ CANLANDIRDI

Her yıl binlerce leyleğin uğrak noktası olan Eskikaraağaç, yalnızca göçmen leylekleri değil, Yaren ve Nazlı gibi yerleşik kuşları da ağırlıyor. Yaren ve Adem Amca’nın hikayesi 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesele dönüştürülmüş ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla çekilen yapım, Prag Film Ödülleri’nde ‘En İyi Belgesel’ seçilmişti.

Hikayenin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte Eskikaraağaç, doğa turizminin de önemli duraklarından biri haline geldi. Karacabey Belediyesi, leylek yuvasının 7/24 canlı izlenebilmesi için www.yarenleylek.com internet sitesini hayata geçirdi.

Kaynak: İHA