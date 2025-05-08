2025'in En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin Zirvesindeki Şehir Şaşırttı

Birleşik Krallık merkezli araştırma kuruluşu dünya genelindeki şehirlerin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik kriterlerini değerlendirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda bu yılın en mutlu şehirleri belli oldu. Zirvedeki şehir bakın neresi çıktı...

2025'in En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin Zirvesindeki Şehir Şaşırttı

Birleşik Krallık merkezli araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 Mutlu Şehir Endeksi, dünya genelindeki şehirlerin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirildi. Yönetim, çevre politikaları, sağlık hizmetleri, toplumsal katılım, ekonomik güç ve ulaşım olanakları gibi faktörlerin puanlandığı listede dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu. Zirvedeki şehir bakın neresi çıktı...

2025'in En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin Zirvesindeki Şehir Şaşırttı - Resim : 1

Listedeki diğer şehirler, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde:

Stockholm, İsveç

Taipei, Tayvan

Münih, Almanya

Rotterdam, Hollanda

Vancouver, Kanada

Viyana, Avusturya

Paris, Fransa

Helsinki, Finlandiya

Aalborg, Danimarka

Berlin, Almanya

New York, ABD

Dresden, Almanya

Brüksel, Belçika

Cenevre, İsviçre

Kaynak: DHA

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