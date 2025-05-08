2025'in En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin Zirvesindeki Şehir Şaşırttı
Birleşik Krallık merkezli araştırma kuruluşu dünya genelindeki şehirlerin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik kriterlerini değerlendirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda bu yılın en mutlu şehirleri belli oldu. Zirvedeki şehir bakın neresi çıktı...
Birleşik Krallık merkezli araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 Mutlu Şehir Endeksi, dünya genelindeki şehirlerin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirildi. Yönetim, çevre politikaları, sağlık hizmetleri, toplumsal katılım, ekonomik güç ve ulaşım olanakları gibi faktörlerin puanlandığı listede dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu. Zirvedeki şehir bakın neresi çıktı...
Listedeki diğer şehirler, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde:
Stockholm, İsveç
Taipei, Tayvan
Münih, Almanya
Rotterdam, Hollanda
Vancouver, Kanada
Viyana, Avusturya
Paris, Fransa
Helsinki, Finlandiya
Aalborg, Danimarka
Berlin, Almanya
New York, ABD
Dresden, Almanya
Brüksel, Belçika
Cenevre, İsviçre
Kaynak: DHA