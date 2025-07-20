Eskişehir’de Zeytin Kıyımına 24 Saatlik Nöbet

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Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan tanıyan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine karşı Ulus Anıtı Haller Parkı’nda 24 saatlik yaşam nöbeti tuttu.

Zeytin üreticilerinin, köylülerin ve muhalefetin, zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağını belirterek karşı çıktığı kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

24 SAATLİK NÖBET

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, kanun teklifinin TBMM’nde kabul edilmesine ve zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılacak olmasına tepki göstermek için Ulus Anıtı Haller Parkı’nda dün saat 20.00'de 24 saatlik yaşam nöbetine başladı.

Platform adına açıklama yapan Cevat Aydemir, nöbetlerinin sembolik olduğunu ifade etti. Tüm şehirlere örnek olması umuduyla nöbete başladıklarını söyleyen Aydemir, yaşam alanlarını ve zeytinlikleri savunmak adına hem hukuk mücadelesi vereceklerini hem de sokakta ve alanlarda olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA