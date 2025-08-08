İstanbul'un İçme Suyundaki Tehlike! Maviye Dönen Dere Baraja Akıyor

İstanbul'da Cebeci Deresi’ndeki kirli suyun Alibeyköy Barajı'na aktığı bildirildi. Derenin rengi atıklar nedeniyle maviye dönerken, bu sudan içen hayvanların öldüğü iddia edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul’daki Cebeci Deresi’nde suyun rengi atıklar nedeniyle değişti. Kötü kokudan yanında durulamayan deredeki kirli suyun Alibeyköy Barajı’na aktığı bildirildi.

Bölge sakinlerinden Erhan Usta, yaşadıkları durumu, "Mahallemizde yaklaşık 2 senedir döküm oldu ve dökümlerden dolayı kanalizasyonlar dolduruldu. Sonra atık suların gittiği kanalizasyonlar dere haline geldi. Şu an hayvan besleyenler var. Oradan su içip, ölen hayvanlar var. Çocuklar giriyor. Yani koku zaten belli ediyor kendisini. Etrafta dolaştığınız zaman kokusunu anlarsınız. Bunların derhal buradan kaldırılmasını istiyoruz" ifadeleriyle anlattı.

İstanbul'un İçme Suyundaki Tehlike! Maviye Dönen Dere Baraja Akıyor - Resim : 1
Derenin rengi maviye döndü.

Cebeci Deresi’nin rengi atıklar nedeniyle mavi renge bürünürken, kötü koku ve su yüzeyinde biriken atıklar çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, belediyelere birçok şikayette bulunduklarını kaydederken, atıklı suların Alibeyköy Barajı’na aktığına dikkat çekti. Bu durumun içme suyunu da tehdit ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
