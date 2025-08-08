İstanbul'un İçme Suyundaki Tehlike! Maviye Dönen Dere Baraja Akıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’daki Cebeci Deresi’nde suyun rengi atıklar nedeniyle değişti. Kötü kokudan yanında durulamayan deredeki kirli suyun Alibeyköy Barajı’na aktığı bildirildi.

Bölge sakinlerinden Erhan Usta, yaşadıkları durumu, "Mahallemizde yaklaşık 2 senedir döküm oldu ve dökümlerden dolayı kanalizasyonlar dolduruldu. Sonra atık suların gittiği kanalizasyonlar dere haline geldi. Şu an hayvan besleyenler var. Oradan su içip, ölen hayvanlar var. Çocuklar giriyor. Yani koku zaten belli ediyor kendisini. Etrafta dolaştığınız zaman kokusunu anlarsınız. Bunların derhal buradan kaldırılmasını istiyoruz" ifadeleriyle anlattı.

Derenin rengi maviye döndü.

Cebeci Deresi’nin rengi atıklar nedeniyle mavi renge bürünürken, kötü koku ve su yüzeyinde biriken atıklar çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, belediyelere birçok şikayette bulunduklarını kaydederken, atıklı suların Alibeyköy Barajı’na aktığına dikkat çekti. Bu durumun içme suyunu da tehdit ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA