Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Sular Çekilince Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuraklık etkisin bölge bölge etkisini sürdürürken son adreslerden biri de Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklığın etkisiyle başlayan su çekilmesi devam etti.

SU SEVİYESİ AZALDI

Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bıyıkali Göleti'nde yüzde 5'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Kaynak: AA