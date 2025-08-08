Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Sular Çekilince Ortaya Çıktı
Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi, su seviyesi yüzde 5 oranında geriledi. Suyun çekildiği alanlarda ise çatlaklar meydana geldi.
Kuraklık etkisin bölge bölge etkisini sürdürürken son adreslerden biri de Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklığın etkisiyle başlayan su çekilmesi devam etti.
SU SEVİYESİ AZALDI
Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.
ÇATLAKLAR OLUŞTU
Bıyıkali Göleti'nde yüzde 5'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.
