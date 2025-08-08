Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Sular Çekilince Ortaya Çıktı

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi, su seviyesi yüzde 5 oranında geriledi. Suyun çekildiği alanlarda ise çatlaklar meydana geldi.

Kuraklık etkisin bölge bölge etkisini sürdürürken son adreslerden biri de Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklığın etkisiyle başlayan su çekilmesi devam etti.

Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Sular Çekilince Ortaya Çıktı - Resim : 1

SU SEVİYESİ AZALDI

Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

ÇATLAKLAR OLUŞTU

Bıyıkali Göleti'nde yüzde 5'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Kaynak: AA

