Antalya’da Akılalmaz Olay! 6 Milyon TL’lik Gasp ve Alıkoyma Soruşturmasında 6 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre, T.A. ve Y.Y. isimli iki kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurarak yaşadıkları dehşeti anlattı. İfadelerine göre, Hurma Mahallesi’ndeki bir adreste, aralarında iki kadının da bulunduğu altı kişi tarafından silah tehdidiyle rehin alındılar. Mağdurlar, zorla mobil bankacılık şifrelerinin alındığını, darp edildiklerini ve 6 milyon TL’nin şüphelilerin hesaplarına EFT yoluyla aktarıldığını belirtti.

Polisin yürüttüğü geniş çaplı çalışmada, şüphelilerden M.K. ve H.Y. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ö.Ş. ise Konya merkezde yakalandı. Diğer şüpheliler T.S., F.S. ve F.N.B. ise Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir adet tabanca ve 15 mermi ele geçirilirken, şüpheliler "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan altı kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA