Antalya’da Akılalmaz Olay! 6 Milyon TL’lik Gasp ve Alıkoyma Soruşturmasında 6 Tutuklama

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan akılalmaz olayda, iki kişiyi 13 saat boyunca alıkoyarak mobil bankacılık hesaplarını ele geçiren ve 6 milyon TL'yi kendi hesaplarına aktaran 6 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Antalya’da Akılalmaz Olay! 6 Milyon TL’lik Gasp ve Alıkoyma Soruşturmasında 6 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, T.A. ve Y.Y. isimli iki kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurarak yaşadıkları dehşeti anlattı. İfadelerine göre, Hurma Mahallesi’ndeki bir adreste, aralarında iki kadının da bulunduğu altı kişi tarafından silah tehdidiyle rehin alındılar. Mağdurlar, zorla mobil bankacılık şifrelerinin alındığını, darp edildiklerini ve 6 milyon TL’nin şüphelilerin hesaplarına EFT yoluyla aktarıldığını belirtti.

Polisin yürüttüğü geniş çaplı çalışmada, şüphelilerden M.K. ve H.Y. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ö.Ş. ise Konya merkezde yakalandı. Diğer şüpheliler T.S., F.S. ve F.N.B. ise Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir adet tabanca ve 15 mermi ele geçirilirken, şüpheliler "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan altı kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turistler Trabzon'da Felaketi Yaşadı! Metrelerce Uçurumdan Yuvarlandılar, Ölü ve Yaralılar VarTuristler Trabzon'da Felaketi Yaşadı! Metrelerce Uçurumdan Yuvarlandılar, Ölü ve Yaralılar VarGüncel

Esenyurt'ta Metrobüs, Duraktaki Metrobüse ÇarptıEsenyurt'ta Metrobüs, Duraktaki Metrobüse ÇarptıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Polis
Spor Spikeri Ümit Aktan Son Yolculuğuna Uğurlandı Spor Spikeri Ümit Aktan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na Yumruklu Saldırı Fındıklı Belediye Başkanına Yumruklu Saldırı
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter