Spor Spikeri Ümit Aktan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor spikeri ve yazar Ümit Aktan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aktan'ın cenazesine çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Spor camiasının duayenlerinden, ünlü spiker Ümit Aktan, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı neticesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor spikeri Ümit Aktan sevenlerini hüzne boğmuştu. Aktan için Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlenirken, Fatih Terim ve Ertem Şener gibi isimlerin yanında birçok ünlü isim cenazeye katıldı.

Terim de cenazede Aktan’ın hayatını kaybetmesine ilişkin basın mensuplarına bir açıklamada bulunurken, "Ümit'i sadece bir maç spikeri olarak düşünmemek lazım. Ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla, anlatımıyla da insanlara müsabakayı daha zevkli hale getirip güzel bir şey takdim ederdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine de başsağlığı diliyorum” dedi.

Kaynak: AA

