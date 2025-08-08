Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na Yumruklu Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların yumruk atıp ısırdığını söyleyen Çervatoğlu emniyete giderek şikayetçi oldu.

'YUMRUK ATTI, SONRA ISIRDI'

Halk TV’de yer alan habere göre, önce belediyeye giderek kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen 3 kişinin, sahile yanına gelip kendisi ile tartıştığını belirten Çervatoğlu “3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlardan birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Belli ki bundan rahatsız olanlar var” diye konuştu.

BAŞKANA VATANDAŞTAN DESTEK

Saldırı sonrasında bir araya gelen bir grup vatandaş "Başkana uzanan eller kırılsın" sloganları eşliğinde belediye binasına yürüdü.

Kaynak: Halk TV