Turistler Trabzon'da Felaketi Yaşadı! Metrelerce Uçurumdan Yuvarlandılar, Ölü ve Yaralılar Var

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bağlı Turizm bölgesi olan Demirkapı Yaylasına giden turistler felaketi yaşadı. Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlanırken kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.

Öğle saatlerinde Trabzon ve Bayburt sınırındaki dağların arasında yer alan Çaykara'nın Demirkapı (Haldizen) Yaylası Balıklı Göl mevkisinde meydana gelen kazada, Arap turistleri taşıyan minibüsün şoförü virajı alamadı. Uçuruma yuvarlanan minibüs taş ve kayalık alanda defalarca taklalar atarak dere yatağında durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kazada ölen ve yaralanan turistlerin kimlik tespit çalışması ise devam ediyor.

Kaynak: DHA