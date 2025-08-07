Fethiye’de Dehşet Anları: Alkollü Sürücü Çarptığı Kadını Ezerek Kaçmaya Çalıştı

Muğla'da İngiliz turist Lisa Jane Di Palma’ya çarpan sürücü, yerdeki kadının üzerinden geçip kaçmak istedi. Vatandaşların müdahalesiyle sürücü durduruldu, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'ya otomobil çarptı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, kazadan sonra kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Fethiye’nin Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı’nda dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. 48 HC 033 plakalı otomobili kullanan Ö.K. (52), yolun karşısına geçmekte olan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma’ya (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Palma için çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

ÜZERİNDEN GEÇEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre alkollü olan sürücü Ö.K., yaralı kadının üzerinden geçerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar hem otomobile hem de sürücüye müdahale ederek Palma’nın ezilmesini engelledi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI TURİST HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Lisa Jane Di Palma, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ederken, kazaya neden olan sürücü Ö.K. gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çarpmanın ardından yaşanan panik, sürücünün kaçmaya çalışması ve vatandaşların müdahale anları net şekilde görüldü.

Kaynak: DHA

