Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Ölü 1 Yaralı

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Kaza, Güzlek Mahallesi Güzlek Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, plakası 54 HH 797 olan otomobil ile Mehmet Yalçın idaresindeki motosiklet yolda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklet yola savruldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Yalçın’a olay yerinde müdahalede bulundu, ancak Yalçın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yalçın’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsüne ise ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA