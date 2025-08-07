Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Ölü 1 Yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 1 Ölü 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Güzlek Mahallesi Güzlek Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, plakası 54 HH 797 olan otomobil ile Mehmet Yalçın idaresindeki motosiklet yolda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklet yola savruldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Yalçın’a olay yerinde müdahalede bulundu, ancak Yalçın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yalçın’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsüne ise ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sakarya Trafik kazası
Küle Dönen Ormanda Hortumlar Başladı Küle Dönen Ormanda Hortumlar Başladı
Yapay Zeka Süper Lig'in Yeni Sezon Gol Kralını Açıkladı! Sıralamada Dengeler Altüst Oldu: İşte Zirvedeki İsim... Yapay Zeka Süper Lig'in Yeni Sezon Gol Kralını Açıkladı
Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı! Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı!
Samsun'da Cinayet Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı Samsun'da Cinayet Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet İsim Vererek Uyardı! 'Hemen Bildirin' Emniyet İsim Vererek Uyardı! 'Hemen Bildirin'
CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt
TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı
Resmen Açıklandı: Beşiktaş, Ndidi Transferi İçin Masada Resmen Açıklandı: Beşiktaş, Ndidi Transferi İçin Masada
Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı Güzel Oyuncunun '40' Heyecanı