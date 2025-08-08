Esenyurt'ta Metrobüs, Duraktaki Metrobüse Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esenyurt’ta Saadetdere Metrobüs Durağı’nda meydana gelen metrobüs kazası yürekleri ağza getirdi. Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

YARALANAN KİMSE OLMADI

Çarpışmanın ardından her iki araç da yolcular tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde herhangi bir yaralanmanın olmadığı tespit edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaza nedeniyle hasar gören metrobüsler çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yolcular ise başka araçlarla seyahatlerine devam etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA