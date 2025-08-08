Esenyurt'ta Metrobüs, Duraktaki Metrobüse Çarptı

İstanbul Esenyurt’ta Saadetdere Metrobüs Durağı’nda bekleyen metrobüse, başka bir metrobüs çarptı. Kaza sonrasında iki araçtaki yolcular tahliye edilirken, yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

Esenyurt’ta Saadetdere Metrobüs Durağı’nda meydana gelen metrobüs kazası yürekleri ağza getirdi. Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Esenyurt'ta Metrobüs, Duraktaki Metrobüse Çarptı - Resim : 1

YARALANAN KİMSE OLMADI

Çarpışmanın ardından her iki araç da yolcular tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde herhangi bir yaralanmanın olmadığı tespit edildi.

Esenyurt'ta Metrobüs, Duraktaki Metrobüse Çarptı - Resim : 2

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaza nedeniyle hasar gören metrobüsler çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yolcular ise başka araçlarla seyahatlerine devam etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta Metrobüs, Duraktaki Metrobüse Çarptı - Resim : 3

