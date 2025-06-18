Haliç Köprüsü'nde Metrobüs Kazası! Bariyerler Paramparça Oldu

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Haliç Köprüsü üzerinde metrobüs kazası meydana geldi. Kaza, trafiği felç etti ve bölgede hareketlilik yarattı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale çalışmaları devam ederken, kazanın detayları henüz netleşmedi.

Kazaya ilişkin kaydedilen görüntülerde, metrobüsün bariyerleri paramparça ettiği açıkça görülüyor. İlk belirlemelere göre yaralıların olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, ekiplerin durumu kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Kaynak: DHA