Haliç Köprüsü'nde Metrobüs Kazası! Bariyerler Paramparça Oldu

Haliç Köprüsü üzerinde metrobüs kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Kaydedilen görüntülerde metrobüs bariyerlerinin paramparça olduğu görülüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haliç Köprüsü üzerinde metrobüs kazası meydana geldi. Kaza, trafiği felç etti ve bölgede hareketlilik yarattı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale çalışmaları devam ederken, kazanın detayları henüz netleşmedi.

Kazaya ilişkin kaydedilen görüntülerde, metrobüsün bariyerleri paramparça ettiği açıkça görülüyor. İlk belirlemelere göre yaralıların olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, ekiplerin durumu kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Metrobüs Kazasında Tutuklanan Şoförün İfadesi Ortaya ÇıktıMetrobüs Kazasında Tutuklanan Şoförün İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Metrobüs
Son Güncelleme:
Özgür Özel'e Tokatlı Saldırıda İddianame Hazırlandı: Selçuk Tengioğlu'na İstenen Ceza Belli Oldu Özgür Özel'e Tokatlı Saldırıda İddianame Hazırlandı
Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti
18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor 18 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: Kritik Dönüşüm Süreci Başlıyor
AFAD Duyurdu! Kütahya'da Deprem AFAD Duyurdu! Kütahya'da Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu! O Model Damgasını Vurdu Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu! O Model Damgasını Vurdu
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor