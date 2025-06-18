Özgür Özel'e Tokatlı Saldırıda İddianame Hazırlandı: Selçuk Tengioğlu'na İstenen Ceza Belli Oldu
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede, Tengioğlu’nun 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in anma törenine katıldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Tengioğlu, 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan Selçuk Tengioğlu''nun 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Kısa sürede Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıkmıştı.
Kaynak: DHA