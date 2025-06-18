AFAD Duyurdu! Kütahya'da Deprem
Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 15.22’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11,89 km derinlikte olan sarsıntı az hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.22’de Kütahya’nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 11,89 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin, bölgede az hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı, herhangi bir olumsuz durumun rapor edilmediği açıklandı.
Deprem, Simav ve çevresindeki bazı yerleşim yerlerinde hafif sarsıntı olarak hissedildi. AFAD ve yerel yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Daha önce Simav’da yaşanan depremlerin ardından bölge halkı tedirginlik yaşasa da, bu sarsıntının düşük yoğunluğu nedeniyle panik yaşanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi