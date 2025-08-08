Çanakkale'de Alevlerin İçinde Can Pazarı, Saniyelerle Kurtuldular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ormanları yaz aylarının başından bu yana alevlere teslim olurken, yangının adresi bir kez daha Çanakkale oldu. Merkez ilçesi Sarıcaeli köyünde Öğlen saatlerinde meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekipler zor anlar yaşadı.

Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ederken, havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA