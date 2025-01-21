İstanbul'da Metrobüs Kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Açıldı

İstanbul, 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde giden metrobüs yolundan çıkıp D-100 karayoluna girdi. Meydana gelen kaza sonrası köprü trafiğe kapatıldı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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İstanbul'da Metrobüs Kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Açıldı

İstanbul Zincirlikuyu'da saat 19.45 sıralarında; park halindeki metrobüs, bulunduğu yerden yokuş aşağı kaymaya başladı. kayarak yolun aşağısında bulunan 5 adet otomobile çarptı. Seyir halindeki 5 adet otomobile çarpan metrobüs, bariyerlere çarparak durabildi.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI

Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Metrobüs ve diğer 5 aracın bulundukları yerden çekilmesi için yaklaşık 25 dakika trafiğe kapalı olan yol daha sonra kademeli olarak açılmaya başladı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Metrobüsten sızan yağ ve benzinin temizlenmesi için yolda kumlama çalışması yapıldı. Kumlama çalışması sonrası ekipler kontrollü bir şekilde yolu tamamen trafiğe açtı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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