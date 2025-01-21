Sağanak Yağış Kaza Getirdi: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, inceleme başlatıldı.

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Sağanak Yağış Kaza Getirdi: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi'nde B.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çarparak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Trafik polislerinin olay yerinde yaptıkları çalışmalarının ardından otomobil çekici marifeti ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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