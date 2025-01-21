Erzurum'da Korkunç Olay! Önce Kardeşini Öldürdü, Ardından Kendini Vurdu

Erzurum’un Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışmada B.Y. (30) kardeşi D.Y. (28) silahla yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan D.Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KENDİNİ ARACA KİLİTLEYİP BAŞINDAN VURDU

Olayla ilgili olarak polis tarafından aranan B.Y. aracıyla kaçarken Kuzey Çevre karayolunda aracını kilitledikten sonra silahla başından kendini vurdu. Polis tarafından hastaneye kaldırılan B.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA