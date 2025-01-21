Galatasaraylı Eski Sporcu ve Ailesi de Faciada Vefat Etti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında Galatasaray Kürek Şubesinin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı da hayatını kaybetti.

Galatasaray Spor Kulübü Kürek Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine… pic.twitter.com/OFKKhqkbwk — Galatasaray Kürek (@GSKKurek) January 21, 2025

Kaynak: Haber Merkezi