Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Baba Oğula Çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yaptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen baba ve 6 yaşındaki oğluna çarptı. Kazada baba ve oğlu yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Baba Oğula Çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 15 Temmuz Caddesi’nde seyir halindeki araç, otoparktan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Sedat K. (41) ile oğlu Ahmet Mustafa K.’ya (6) çarpıp bir iş yerine daldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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