Gözaltına Alınan CHP'li Meclis Üyesi Hakkında Karar

CHP'li Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözlerini paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından re'sen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alınmıştır" denilmişti.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Üreten, bugün emniyette verdiği ifade sonrasında Manisa Adliyesi’nde SEGBİS üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Savcılık, Üreten’ı adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Manisa Sulh Ceza Hakimliği Üreten hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verdi.

Kaynak: ANKA