CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten Gözaltına Alındı

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası ifadesi alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın ardından CHP’li bir isim daha gözaltına alındı.

CHP’Lİ BİR İSME DAHA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten’in gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Mertcan Üreten’in sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA