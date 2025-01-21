Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Milli Yas İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Bolu'daki yangın faciasında yaralananlardan 17'sinin taburcu edildiğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"Yangının haberini alır almaz 4 bakanımızı süratle Bolu’ya gönderdik ve AFAD Başkanımızla diğer arkadaşlarımızdan düzenli bilgi aldık. Yangına farklı kurumlarımızdan 156 araç ve 428 personelle müdahale edilmiştir. Gerek yangının çıkış sebebini, gerekse faciada sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır. 6 Cumhuriyet Savcımız, 2 Mülkiye Başmüfettişimiz ile Çalışma Bakanlığımızdan 4 Başmüfettişimiz 5 kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte en ince detayına kadar olay araştırılmaktadır. İlk etapta aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır.

Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Elbette yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla 1 günlük Milli Yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir.

'GÜN SİYASET YAPMA DEĞİL, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR'

Gün, siyaset yapma değil; dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA