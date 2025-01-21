Dünyadan Kartalkaya için Taziye Mesajları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, 66 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Yangınla ilgili çok sayıda ülkenin lideri ve Türkiye’deki yabancı misyon temsilcikleri taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajları yayınladı. Mesajlardan bazıları şöyle:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: Bolu'daki kayak merkezinde çıkan yangında trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Yunanistan adına hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Kartalkaya kayak merkezinde oteldeki yangından dolayı çok üzüldüm. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk milletine, sevdiklerini kaybeden yaslı ailelere başsağlığı diliyorum ve yaralıların çabuk iyileşmesi için dua ediyorum.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yangın faciası, Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de yüreğini dağladı. Allah Türk milletini her türlü afetten korusun.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Bolu'daki Grand Kartal Oteli'ni saran yangın nedeniyle kalplerimiz yaşamını yitirenler ve aileleriyle birlikte. Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretinden onur duyuyoruz. Avrupa bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içindedir.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Bolu'daki otelde meydana gelen yangında yaşanan trajik can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor ve yangını kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acı zamanda Türkiye'nin yanındayız.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Türkiye'nin Bolu ilindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan bir otel yangınında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların büyük üzüntüsü içindeyiz. Bu faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen trajik yangından dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı: Kartalkaya kayak merkezindeki otel yangınının yol açtığı trajik can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski: Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Ölenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg: Kartalkaya tatil beldesinde kış tatilinin ortasında korkunç bir felaket yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde çıkan yangın haberini dehşetle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başın sağ olsun, geçmiş olsun Türkiye.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft: Kartalkaya'daki yangın nedeniyle derinden üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Çok üzücü. Başınız sağ olsun.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris: Bolu Kartalkaya’daki trajik yangından dolayı büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerimi sunuyorum.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği: Bolu'da meydana gelen yangından dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileriz.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği: Bolu'daki trajik yangın haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, bu elim olaydan etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Bolu'da meydana gelen ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik yangın nedeniyle en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Bolu İli Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel ile Sivas İli Yıldız Dağın’daki Yıldızhan Oteli'nde meydana gelen ve 120'den fazla Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan feci olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü bildirir; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına taziyelerini sunar ve olayda hayatanı kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani: Türkiye Bolu'daki trajik yangından dolayı üzgünüm. Bu zor zamanlarda kurbanların ailelerine ve Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Mirziyoyev mesajında, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kaynak: ANKA