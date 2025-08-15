Etiyopya'da Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal Eklendi

Etiyopya'da 2,8 milyon yıl öncesine tarihlenen 13 diş fosili bulundu. Fosillerin bir kısmı bilinen en eski Homo türlerine, bir kısmıysa daha önce tanımlanmamış bir Australopithecus türüne ait çıktı.

Son Güncelleme:
Etiyopya'da Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal Eklendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Etiyopya’nın Ledi-Geraru bölgesinde, 2,6–2,8 milyon yıl öncesine tarihlenen 13 diş fosili bulundu. Keşif, Arizona Eyalet Üniversitesi’nin öncülük ettiği Ledi-Geraru Araştırma Projesi kapsamında yapıldı. Aynı bölgede daha önce hem dünyanın en eski Homo fosili hem de bilinen en eski Oldowan taş aletleri bulunmuştu.

'LUCY'DEN FARKLI

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, Yeni Australopithecus türünün, ünlü 'Lucy' fosiline ait A. afarensis’ten farklı olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, Lucy’nin türüne ait en genç fosillerin 2,95 milyon yıldan daha eski olduğunu da böylece doğrulamış oldu.

Araştırmanın başyazarı ve Nevada Üniversitesi’nden antropoloji profesörü Brian Villmoare, "Bu bulgu, soyumuzun ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor. Australopithecus ile Homo arasındaki farkları ve aynı bölgede nasıl birlikte var olduklarını anlamak için daha fazla fosile ihtiyacımız var" dedi.

Yeni tür henüz resmi olarak adlandırılmadı. Bilim insanları, morfolojik farklılıkları kesinleştirmek için ek fosil bulgularını bekliyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

Kızıl Gezegen'de Heyecanlandıran Keşif: Bir Zamanlar Hayat Var mıydı?Kızıl Gezegen'de Heyecanlandıran Keşif: Bir Zamanlar Hayat Var mıydı?Bilim - Teknoloji

Pergamon'da Müthiş Keşif... Tam 1400 Yıllık!Pergamon'da Müthiş Keşif... Tam 1400 Yıllık!Kültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fosil Etiyopya
Son Güncelleme:
SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde! Emekli Promosyonlarında Yeni Dönem: Artık Onlarda Alabilecek SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Meta'nın Yapay Zekasında Skandal Patladı: Çocuklarla 'Romantik' Konuşmalar Yapıyor Meta'nın Yapay Zekasında Skandal Patladı
Kızıl Gezegen'de Heyecanlandıran Keşif: Bir Zamanlar Hayat Var mıydı? Kızıl Gezegen'de Heyecanlandıran Keşif
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! ‘İstanbul’da Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’ Prof. Dr. Naci Görür, ‘Zamanı Doldu’ Diyerek Uyardı! 'Depremde En Çok Hasarı Bu Bölge Alacak’
Diyanet'ten Bir 'Cuma Hutbesi' Skandalı Daha! Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı Bu Kez Hedef Kız Çocukların Miras Hakkı