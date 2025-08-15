Etiyopya'da Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal Eklendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Etiyopya’nın Ledi-Geraru bölgesinde, 2,6–2,8 milyon yıl öncesine tarihlenen 13 diş fosili bulundu. Keşif, Arizona Eyalet Üniversitesi’nin öncülük ettiği Ledi-Geraru Araştırma Projesi kapsamında yapıldı. Aynı bölgede daha önce hem dünyanın en eski Homo fosili hem de bilinen en eski Oldowan taş aletleri bulunmuştu.

'LUCY'DEN FARKLI

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, Yeni Australopithecus türünün, ünlü 'Lucy' fosiline ait A. afarensis’ten farklı olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, Lucy’nin türüne ait en genç fosillerin 2,95 milyon yıldan daha eski olduğunu da böylece doğrulamış oldu.

Araştırmanın başyazarı ve Nevada Üniversitesi’nden antropoloji profesörü Brian Villmoare, "Bu bulgu, soyumuzun ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor. Australopithecus ile Homo arasındaki farkları ve aynı bölgede nasıl birlikte var olduklarını anlamak için daha fazla fosile ihtiyacımız var" dedi.

Yeni tür henüz resmi olarak adlandırılmadı. Bilim insanları, morfolojik farklılıkları kesinleştirmek için ek fosil bulgularını bekliyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.





Kaynak: Haber Merkezi