Kızıl Gezegen'de Heyecanlandıran Keşif: Bir Zamanlar Hayat Var mıydı?

NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde mercan benzeri tuhaf bir kaya parçasının fotoğrafını çekti. Sosyal medyada antik yaşam tartışmalarını alevlendiren görüntü, bilim insanlarına göre su ve rüzgarın şekillendirdiği bir oluşum. Keşif, Kızıl Gezegen’in bir zamanlar sıvı suya sahip olduğuna dair yeni kanıtlar sunuyor.

NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde mercan biçiminde bir kaya parçasının çarpıcı görüntüsünü Dünya’ya gönderdi. 24 Temmuz 2025’te çekilen fotoğraf, aracın Mars’a inişinden bu yana geçen 4.609’uncu günde, Gale Krateri’nde elde edildi. Kaya, biçimi nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gördü ve “antik yaşam izleri” iddialarını gündeme taşıdı.

NASA, söz konusu yapının milyarlarca yıl önce Mars yüzeyinde akan mineral açısından zengin suların, kaya çatlaklarında sertleşmiş damarlar oluşturmasıyla meydana geldiğini açıkladı. Uzay ajansına göre, zamanla rüzgar aşınması bu damarları açığa çıkararak mercanı andıran görüntülerin oluşmasına yol açtı.

YAŞAM FORMLARININ İŞARETLERİ Mİ?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, görüntünün “Mars’ta yaşamın kanıtı” olduğunu öne sürdü. “Bu, antik nehirlerle birlikte yaşam formlarının gerçek işaretleri” diyen yorumlar binlerce kez paylaşıldı. Ancak bilim insanları, bu tür yapıları Dünya’da da mineral çökelmeleriyle oluşan doğal formlar olarak gördüklerini hatırlattı.

Curiosity, geçmişte de Mars’ta benzer küçük yapılar keşfetmişti. 2022’de gezici araç, suyun taşıdığı minerallerin kayaları çimentolaması sonucu oluşmuş çiçek benzeri bir kaya bulmuştu. Bu bulgular, Mars’ın geçmişte çok daha ılıman ve su açısından zengin bir iklime sahip olduğu tezini destekliyor.

NASA’nın diğer gezici aracı Perseverance da 2024’te, Jezero Krateri’nde mikrobiyal yaşam izleri olabileceği düşünülen damar yapıları içeren kaya parçaları tespit etmişti. Bilim insanları, bu kayalardaki mineral bantlarının geçmişte yaşam için gerekli olan suyun varlığına ve potansiyel enerji kaynaklarına işaret edebileceğini belirtiyor.

Bilim dünyası, bu tür keşiflerin Mars’ın jeolojik geçmişini anlamak için kritik önemde olduğunu vurguluyor. Her ne kadar kesin yaşam kanıtı bulunmamış olsa da, elde edilen veriler Kızıl Gezegen’in bir dönem yaşama elverişli koşullara sahip olduğuna dair yeni ipuçları sunuyor.

