Silah Ruhsat Harçlarına Rekor Zam: Fiyatlar İkiye Katlandı! İşte Yeni Rakamlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına yönelik maktu harç tutarlarında ciddi artış yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, söz konusu harçlara yaklaşık yüzde 100 oranında zam geldi. Yeni tarifeler yarından itibaren geçerli olacak.

TAŞIMA RUHSATI İÇİN 158 BİN TL ÖDENECEK

Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilen silah taşıma ruhsatlarının yıllık harcı 31 bin 600 TL olarak belirlendi. Ruhsatların 5 yıllık düzenlenmesi nedeniyle toplamda 158 bin TL harç ödenecek.

BULUNDURMA RUHSATI 50 BİN TL’Yİ AŞTI

Bulundurma ruhsatları için belirlenen yeni harç tutarı ise 50 bin 565 TL oldu. Özel kanun kapsamında verilen yivsiz tüfek ruhsatnamelerinde ise rakam 1.225 TL olarak açıklandı.

Yaklaşık yüzde 100’e ulaşan bu artışlarla birlikte silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için ödenecek ücretler iki katına çıkmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi