Silah Ruhsat Harçlarına Rekor Zam: Fiyatlar İkiye Katlandı! İşte Yeni Rakamlar
Silah ruhsatı almak artık çok daha pahalı! Resmi Gazete’de yayımlanan kararla harçlarda yaklaşık yüzde 100 artış yapıldı, zamlı tarifeler yarından itibaren geçerli olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, söz konusu harçlara yaklaşık yüzde 100 oranında zam geldi.
TAŞIMA RUHSATI İÇİN 158 BİN TL ÖDENECEK
Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilen silah taşıma ruhsatlarının yıllık harcı 31 bin 600 TL olarak belirlendi. Ruhsatların 5 yıllık düzenlenmesi nedeniyle toplamda 158 bin TL harç ödenecek.
BULUNDURMA RUHSATI 50 BİN TL’Yİ AŞTI
Bulundurma ruhsatları için belirlenen yeni harç tutarı ise 50 bin 565 TL oldu. Özel kanun kapsamında verilen yivsiz tüfek ruhsatnamelerinde ise rakam 1.225 TL olarak açıklandı.
Yaklaşık yüzde 100’e ulaşan bu artışlarla birlikte silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için ödenecek ücretler iki katına çıkmış oldu.
