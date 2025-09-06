Otomotiv Devi Piyasaya Bayrak Açtı: Çılgın Kampanya Duyuruldu

Citroën, eylül ayında hem binek hem de hafif ticari modellerinde sunduğu özel finansman kampanyalarıyla yeni araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor. Marka, farklı segmentlerdeki modelleriyle konforu, teknolojiyi ve tasarımı öne çıkarırken, faizsiz kredi seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Otomotiv Devi Piyasaya Bayrak Açtı: Çılgın Kampanya Duyuruldu
Türkiye’nin en ulaşılabilir elektrikli modeli olarak öne çıkan yeni Citroën Ë-C3, eylül ayına özel olarak 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi desteğiyle satışa sunuluyor. Daha geniş iç hacim ve konfor arayanlar için hibrit C3 Aircross ile tam elektrikli Ë-C3 Aircross modellerinde ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve faizsiz kredi olanağı mevcut.

Markanın kompakt sınıfta öne çıkan C4 modeli de kampanya kapsamına dahil edildi. Benzinli ve elektrikli Ë-C4 versiyonları için 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, benzinli C4 You versiyonunda ise kredi tercih etmeyen müşterilere 30 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.

NAKİT İNDİRİM İMKANI

Sedan ve SUV çizgilerini bir arada buluşturan C4 X modelinin Max donanımlı versiyonu için de eylüle özel 150 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi veya 30 bin TL nakit indirim imkânı bulunuyor.

Şehir içi pratik kullanım için tasarlanan yenilenen Ami, 150 bin TL’ye kadar 15 ay vadeli faizsiz kredi veya 40 bin TL nakit indirim fırsatıyla satışa çıkıyor.

MODEL MODEL KAMPANYA DETAYLARI

Ticari araç tarafında da cazip kampanyalar dikkat çekiyor.

Berlingo Kombi, 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

Berlingo Van ise 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi ile satışa çıkarılıyor.

Yolcu taşımacılığı için tercih edilen Jumpy Spacetourer, 280 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle alıcı buluyor.

Jumper 3.5T, 700 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

Jumpy Van için de 600 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

