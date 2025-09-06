Eczanelerde Büyük Değişim: 81 İlde Aynı Anda Devreye Girdi! Artık Hepsi Tek Tek Kaydedilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık alanında yeni bir dönem başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun düzenlemesiyle birlikte, eczanelerde yapılan bazı temel ölçümler doğrudan e-Nabız sistemine aktarılacak. Böylece hem vatandaşlar hem de doktorlar için kronik hastalık takibi daha kolay hale gelecek.

ÖLÇÜMLER TEK TEK SİSTEME KAYDEDİLECEK

Artık eczanelerde yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri tek tek sisteme girilecek. Bu veriler “Reçetem” uygulaması üzerinden kayıt altına alınacak ve anında e-Nabız’a yansıyacak. Vatandaşlar kendi sağlık değerlerine kolaylıkla ulaşırken, doktorlar da hastalarının güncel bilgilerini takip edebilecek.

HEKİMLERE TAKİP KOLAYLIĞI

Özellikle kronik rahatsızlıkları olan hastalar için büyük kolaylık sağlayacak düzenleme sayesinde, hekimler tedavi süreçlerini daha etkin biçimde yönetebilecek. Bu sayede hem rutin kontrollerin düzenli yapılması kolaylaşacak hem de erken müdahale imkanı artacak.

81 İLDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun daha önce aldığı karar doğrultusunda eczanelerde ateş ve tansiyon ölçümü yapılmasına izin verilmişti. Sağlık Bakanlığı bu adımı genişleterek uygulamayı devreye soktu. Böylece eczaneler, sadece ilaç temin edilen noktalar olmaktan çıkıp sağlık verilerinin düzenli olarak takip edildiği bir merkez haline gelmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi