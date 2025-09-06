Sarımsak Fiyatları Uçtu: 4 Yılda Yüzde 1300 Zam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her mutfağın vazgeçilmezi sarımsak, son yıllarda fiyatlarıyla cep yakıyor. 2021’de marketlerde kilogramı 21 TL’den satılan sarımsak, 2025 itibarıyla 300 TL’ye kadar fırladı. Nefes’ten Songül Dalgıç Bilgili’nin haberine göre, kuru sarımsağın toptancı hallerindeki fiyatları da bu artışı doğruluyor. 2021’de 8-40 TL arasında değişen kuru sarımsak fiyatları, 2022’de 12-60 TL, 2023’te 25-100 TL, 2024’te 90-200 TL ve 2025’te 150-250 TL bandına yükseldi. Bu, 4 yılda yüzde 525 ile yüzde 1775 arasında rekor bir artış anlamına geliyor.

YERLİ SARIMSAK ERİŞİLEMEZ HALE GELDİ

Sarımsak fiyatlarındaki bu fahiş yükseliş, tüketicileri yerli sarımsak yerine ithal ürünlere yöneltti. Türkiye, özellikle Çin’den yapılan sarımsak ithalatında tarihi bir rekora imza attı. 2003-2025 yılları arasında toplam sarımsak ithalatı 92,2 milyon tona ve 176,6 milyon dolara ulaşarak ihracatı miktar bazında 5’e, değer bazında ise 8’e katladı. 2025’in yalnızca ilk 7 ayında, geçen yılın tamamına kıyasla sarımsak ithalatı miktarda yüzde 54, değerde ise yüzde 65 artış gösterdi. Yıl sonunda, 2020’deki 19,5 milyon dolarlık rekorun ardından Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ithalat rakamına ulaşılması bekleniyor. Çin Sarımsağı Pazarı Ele Geçirdi

Yerli sarımsak üretiminin maliyeti ve fiyatlarının artması, tüketicileri daha uygun fiyatlı Çin sarımsağına mecbur bıraktı. Tarım yazarı Gazi Mutlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, son dönemde sarımsak üretiminin düşüşe geçtiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nı eleştirerek, “Ne yazık ki ülkeyi Çin sarımsağına mahkûm etti” dedi.

Kaynak: Nefes