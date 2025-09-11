Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı faiz kararına saatler kala, bazı bankalar mevduat faiz oranlarında indirime gitti. Merkez'in kararı sonrasında mevduat faizlerinde yeni bir dönem başladı.

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 200 baz puanlık düşüşe gideceğini öngörürken, yabancı analistler de “kademeli gevşeme” sürecinin devam edeceğine işaret ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların vadeli mevduat hesaplarındaki son oranları yakından takip etmesine neden oldu.

PPK, 11 Eylül 2025 Perşembe günü (bugün) bir araya gelerek politika faizini açıklayacak. Piyasa beklentisi, faizin yüzde 43 seviyesinden yüzde 41’e çekileceği yönünde. Bankaların karar öncesi mevduat faizlerini 200 baz puan aşağı çekmeye başlaması ise piyasalarda hareketliliği artırdı.

2 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ KAÇ TL OLDU?

Vatandaşların en çok araştırdığı başlıklardan biri de “2 milyon TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi ne kadar olacak?” sorusu. Bankaların güncel oranları ve sağladıkları net kazançlar şöyle:

Türkiye İş Bankası – Faiz: %42 / Net kazanç: 60.756 TL / Vade sonu tutar: 2.060.756 TL

Ziraat Bankası – Faiz: %43 / Net kazanç: 62.202 TL / Vade sonu tutar: 2.062.202 TL

Getir Finans – Faiz: %43 / Net kazanç: 56.760 TL / Vade sonu tutar: 2.056.760 TL

Enpara – Faiz: %43 / Net kazanç: 62.202 TL / Vade sonu tutar: 2.062.202 TL

Garanti BBVA – Faiz: %43,5 / Net kazanç: 62.926 TL / Vade sonu tutar: 2.062.926 TL

QNB Finansbank – Faiz: %44,25 / Net kazanç: 59.210 TL / Vade sonu tutar: 2.059.210 TL

Yapı Kredi – Faiz: %45 / Net kazanç: 66.132 TL / Vade sonu tutar: 2.066.132 TL

