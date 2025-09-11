Dövizde Sürpriz Hareketlilik! Dolar Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 11 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

Döviz piyasaları haftanın dördüncü günün sabahına sınırlı yükselişlerle başladı. Dolar 41,20 seviyelerinde işlem görürken, euro ve sterlin de yatırımcıların takibinde yer alıyor.

Döviz piyasaları haftanın dördüncü işlem gününde de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yatay bir seyir izleyen dolar, euro ve sterlin fiyatları sabah saatlerinde sınırlı artışlarla dikkat çekti. İşte 11 Eylül 2025 güncel döviz kurları...

PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Küresel ekonomideki gelişmeler ve iç piyasadaki dalgalanmalar döviz kurlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. 11 Eylül 2025 Perşembe sabahı itibarıyla dolar/TL kuru kademeli yükselişini sürdürerek 41,20 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN CEPHESİNDE SON DURUM

Euro ve sterlin de haftanın ortasında sınırlı yükselişlerle dikkat çekerken yatırımcılar gün içinde açıklanacak verileri yakından takip ediyor. Peki, haftanın dördüncü gününde döviz cephesinde tablo nasıl şekilleniyor? İşte 11 Eylül 2025 güncel döviz kurları...

11 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış: 41,2701 TL
Satış: 41,2898 TL

11 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış: 48,3430 TL
Satış: 48,4718 TL

11 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?
Alış: 55,9610 TL
Satış: 56,0354 TL

