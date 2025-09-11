Piyasalar Nefesini Tuttu: Faiz İndirimi Yolda mı? Gözler TCMB Kararında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında başladığı faiz indirimlerine eylül ayında da devam edip etmeyeceğini bugün açıklayacak. Piyasalar ve ekonomistler, siyasi gelişmeler ve enflasyon verileri ışığında faiz indiriminin süreceği ancak hızının azalabileceği görüşünde birleşiyor.

24 TEMMUZ'DA SÜRPRİZ İNDİRİM GELMİŞTİ

Merkez Bankası, son olarak 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmişti. Bu adım, Mart ayından bu yana yapılan ilk faiz indirimi olması açısından dikkat çekmişti.

Ağustos ayında ise PPK toplantısı yapılmadı ve yeni bir faiz kararı açıklanmadı. Şimdi tüm gözler, eylül ayı toplantısına çevrildi.

SİYASİ GELİŞMELER TAHMİNLERİ ETKİLEDİ

Eylül toplantısı öncesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atanması ve ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, piyasalardaki faiz beklentilerini etkiledi.

TÜİK verilerine göre ağustosta enflasyon aylık yüzde 2,04, yıllık yüzde 32,95 olarak açıklanırken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri ise yıllık enflasyonu yüzde 40,83 olarak duyurdu. ENAG ise yıllık artışı yüzde 65,49 olarak hesapladı.

REUTERS ANKETİ: 200 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faiz indiriminin eylül ayında da süreceğini düşünüyor. Tahminlerin medyanı, 200 baz puanlık bir indirimle faiz oranının yüzde 41'e çekileceği yönünde.

Ankette, 7 ekonomist 200 baz puandan daha fazla bir indirim beklerken, 2’si 300 baz puan, 5’i 250 baz puan, 1’i ise 150 baz puanlık bir indirim öngörüyor.

BLOOMBERGHT: MEDYAN BEKLENTİ YÜZDE 40,50

BloombergHT'nin faiz anketine göre, ekonomistlerin medyan tahmini, politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,50 seviyesine çekileceği yönünde.

Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 36 seviyesinde sabit kaldı. En düşük tahmin yüzde 34, en yüksek ise yüzde 38 oldu.

AA FİNANS ANKETİ: AĞIRLIK 200 BAZ PUAN İNDİRİM

AA Finans’ın anketinde ise 18 ekonomist 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5’i 300 baz puanlık bir indirim beklediğini belirtti. Medyan beklenti yine 200 baz puanlık indirim yönünde oldu.

Yıl sonu faiz beklentisinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

FORINVEST: ÇOĞUNLUK 200 BAZ PUAN DİYOR

ForInvest Haber'in anketine katılan 24 ekonomistin 18’i, politika faizinde 200 baz puan indirileceğini öngörüyor. 4 ekonomist 250, 2 ekonomist ise 300 baz puanlık bir indirim bekliyor.

Yıl sonu faiz tahmini bu ankette yüzde 37 seviyesinde.

YABANCI BANKALAR DA TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Goldman Sachs: Belirsizlikler Nedeniyle Tahmin Revize Edildi

Goldman Sachs, politika faizinin yüzde 41’e düşürüleceğini tahmin etti. Önceki beklenti yüzde 39,5’ti. "Bu düzeltme, ekonomik yavaşlamanın hızı ve enflasyonun gidişatı konusunda belirsizliği artıran son veriler nedeniyle yapıldı" değerlendirmesi yapıldı.

Deutsche Bank Ve Standard Chartered

Deutsche Bank, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik mahkeme kararının ardından 250 baz puanlık tahminini 200’e çekti. Standard Chartered Bank da benzer şekilde “daha temkinli bir yaklaşım” öngörüyor.

Standard Chartered Ekonomisti Carla Slim, “Kısa vadeli siyaset döviz, enflasyon ve faiz oranı dinamikleri için aşağı yönlü riskler oluşturmaya devam ediyor” dedi.

Jpmorgan, Morgan Stanley, Barclays

· JPMorgan: Faiz indirimi tahminini 300 baz puandan 200 baz puana indirdi.

· Morgan Stanley: Benzer şekilde 200 baz puan indirimi bekliyor.

· Barclays: 250 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Banka, “siyasi gelişmelere rağmen gevşeme planlarının süreceğini” belirtiyor.

SONUÇ: FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin faiz indirimine eylülde de devam edeceği konusunda hemfikir. Ancak temmuz ayındaki 300 baz puanlık indirimin ardından, eylülde daha temkinli bir adım atılması bekleniyor.

