Halk Ozanına Akılalmaz Tuzak: 'Savcıma O Kadar Üzüldüm ki Merdivenden Ağlaya Ağlaya İndim'

Bayburt’ta vatan, millet ve şehitler için yazdığı kahramanlık şiirleriyle tanınan halk ozanı Ali Sırrı Çoban, namı diğer Âşık Süphani, kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Çoban, milli ve manevi duygularını istismar eden dolandırıcıya 600 bin lirasını kaptırdığını söyledi.

Dolandırıcıların oyunu, Çoban'ın hastanede bulunduğu sırada aldığı bir telefonla başladı. Kendisini 'Atakan komiser' olarak tanıtan dolandırıcı, "Savcımız bıçaklandı, katillerini yakaladık. Şu an hesabından para çekiyorlar, bu adamları yakalamamız için hesabındaki parayı bize göndereceksin" diyerek, Çoban'dan para istedi. Savcının vurulduğu yalanı karşısında duygulanan Çoban, vatanına olan sevgisi nedeniyle söylenenlere inandığını kaydederek, "Konu vatanımızdı, savcımızdı. Söylediklerine inandım, uyuştum" şeklinde konuştu.

'ÖYLE BİR ÇETENİN ELİNE DÜŞTÜM Kİ...'

Dolandırıcının Çoban'ı ikna etmek için kullandığı yöntemler, akılalmaz boyutlara ulaştı. Çoban, "Öyle bir çetenin eline düştüm ki adamlar benim nüfus cüzdanımın üstüne başka bir fotoğraf koyarak beni kandırdılar. Benim beş tane çocuğumun ve on tane torunumun adlarını saydılar. İşte beni bunlar yanılttı" dedi.

'AĞLAYARAK MERDİVENLERDEN İNDİM'

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankadan 280 bin lira çeken Çoban, parayı verilen hesaba yatırdı. Aynı anda hesabından 300 bin lira kredi çektiren dolandırıcılar, ayrıca Çoban’a Cumhuriyet altınlarını bozdurtarak göndertti. Toplamda 600 bin lirasını kaybeden halk ozanı, telefonunun kapattırılmadığını ve emniyete gitmesinin engellendiğini anlattı. Çoban, "Beni etkilediler. ‘Ben Atakan komiserim. Ne olur bize yardımcı ol. Bu adamların yakalanması için yardımcı olma' dedi. Emniyete geleyim dedim, ‘Emniyette kimse kimseyi görmüyor, soruşturmayı gizli yürütüyoruz' diyerek engellediler. Savcıma o kadar üzüldüm ki ağlaya ağlaya merdivenlerden indim, ne istedilerse yolladım. Üstüme bir de kredi çekmişler toplamda 600 bin liram gitti." diye konuştu.

'KAFAM DALGINDI'

Yaşadıkları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Çoban, "Düğün yapmıştım, borçluydum, kafam dalgındı. Konu vatanımız, savcımız olunca uyuştum. Kendi yağında kavrulan bir insanım. Oğlumu evlendirmiştim, düğün borçlarım vardı, onun etkisiyle ne olduğunu anlayamadım" dedi. Buna rağmen devlete güveninin tam olduğunu vurgulayan Çoban, “Kanun terazidir, adalet tecelli edecek” sözleriyle umudunu dile getirdi.

Vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunan Çoban, "Ben kapıldım, lütfen sizler kapılmayın. Devletimizin sözlerine inanın, güvenin. Devamlı uyarılar yapılıyor, anonslar da yapılıyor, kapılmayalım. Ben kapıldım, ne diyeyim. Elbet bir dost eli uzanır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İHA