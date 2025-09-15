Esra Erol, Pelin Akil, Buse Terim, Hazal Kaya… Ünlülerin Diyetisyeni Öfke Kustu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esra Erol, Eda Erol, Buse Terim, Hazal Kaya, Bengü, Cenk Eren, Merve Özbey, Ala Tokel, Enis Arıkan, Buse Varol, İbrahim Selim, Gizem Güven, Esra Erol, Damla Altun, Pelin Akil gibi çok sayıda ünlü ismin diyetisyenliğini yapan Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, isyan etti.

"DAHA DİKKATLİ YAKLAŞABİLİRSİNİZ"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden uzun bir açıklama yapan Nilay Keçeci, danışanlarının sorumsuzluklarına “Siz kendi takibinizi yapacaksanız bana yazacaksanız başlayın, her gün bile yazsanız dönerim ancak saatini bilemem o anda olabilir, akşamda sonuçta hazırlamam uzun sürebilir. 15 yıldır mesleğini sürekli geliştiren ve klinik için yıllarını vermiş olan bana daha dikkatli yaklaşabilirsiniz” diyerek tepki gösterdi.

“Benim sistemime uymayacaksanız lütfen baştan almayın, kimseye zorla aldırmıyorum” diye vurgulayan Keçeci, “Sizin de emek ve maddiyatınıza yazık benimde” diye sitem etti.

Danışanlarının sistemini başta onayladıklarını, sonra da sıkıntı yaşattıklarına değinen ünlü diyetisyen beslenme yolculuğunun uyarılara uyanlarla devam edeceğinin altını çizdi.

NİLAY KEÇECİ KİMDİR?

Beslenme ve diyetetik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, sağlık bilimlerindeki uzmanlık eğitimini Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları ve beslenme bilimlerinde de eğitim gören Keçeci, eğitimini özellikle anne ve çocuk sağlığı, gebelik ve emziklilik dönemlerinde beslenme üzerine yoğunlaştırdı.

Keçeci, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde iç hastalıklarında beslenme alanında da önemli eğitimler aldı.

Keçeci, bitkilerin beslenme üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek adına Kocaeli Üniversitesi’nde bitki bilimi eğitimi alarak bu alandan da mezun oldu.

2014 ve 2015 yılları arasında, Nuh Çimento A.Ş. gibi birçok önemli kuruluşa kurumsal danışmanlık hizmeti vermeye başlayan Keçeci, 2015 yılında kendi merkezini Nilay Keçeci Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi’ni Bağdat Caddesi Caddebostan’da açtı.

Keçeci, Banvit Spor Kulübü, Migros A.Ş., Crossfit Balaban Spor Okulları gibi önemli kuruluşlara beslenme ve diyet danışmanlığı yaptı.

