Beyonce’den Sosyal Medyayı Sallayan 44. Yaş Pozu! Beğeni Butonu Çöktü

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 44. doğum gününü Instagram’da paylaştığı dikkat çekici karelerle kutladı. Bordo tonlardaki transparan elbisesiyle hayranlarının beğenisini toplayan sanatçı, Instagram’da fırtına estirdi.

BEĞENİ YAĞDI

Ünlü sanatçı, doğum gününe özel olarak seçtiği kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını "Doğum günü dilekleriniz için minnettarım" ifadelerine yer vererek paylaştı.

Beyonce ve eşi, ünlü rapçi Jay-Z, doğum günü kutlaması kapsamında Atlantic City’de düzenlenen özel bir geceye katıldı. Çiftin bu gösterişli etkinlik öncesinde Akdeniz kıyılarında romantik bir tatil yaptığı öğrenildi.

Öte yandan ikili, geçtiğimiz gece düzenlenen Emmy Ödülleri’nde de aynı kategoride aday gösterilerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Beyonce’nin Christmas Day NFL yarı zaman gösterisi, Kendrick Lamar’ın Super Bowl performansıyla yarışmıştı. Lamar’ın performansının yapımcıları arasında Jay-Z’nin de yer alması, ödül gecesine ayrı bir anlam katmıştı.

