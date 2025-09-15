Derin Talu’ya Destek Yağdıran Video! Herkes Bunu Konuşuyor, ‘Old Money’ Sözleri Olay Oldu

Kısa süre önce havalimanına bikiniyle gitmesiyle gündem olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu bu kez ‘old money’ çıkışı ile gündem oldu. Talu “Old money nedir biliyor musunuz? Doğuştan parası ya da statüsü olmayan insanların kendilerini dahil hissedebilme trendi. Benim yaşımda kızların her renk Birkin takması. Birkin'i benim annem bile takmıyor" dedi. Talu’nun açıklamasına sosyal medyadan da destek geldi.

Magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızları Derin Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile destek topladı.

'O KADAR KÖTÜ Kİ...'

“Ekonomi o kadar kötü ki zengin gözükmek bir trend. 'Kızlar böyle şunu giymeyin, bunu giyin´ diye çok şey video görüyorum” diye seslenen Talu, yeni trendi eleştirdi.

SÖZLERİNE DESTEK YAĞDI

“Old money doğuştan parası ya da statüsü olmayan insanların kendilerini dahil hissedebilme trendi. Ya paradan gelirsin ya da gelmezsin” diyen Talu, “Bazı şeyler tabi ki ucuz duruyor ama bunu yani bundan aktif bir şekilde kaçmak için kendinizi daha da ucuz göstermeyin. Mesela benim yaşımda kızların her renk Birkin takması. Birkin'i benim annem bile takmıyor. Dünyada herkes için pahalı bir şey Birkin. Çünkü dünyanın en pahalı çantası” eleştirisinde bulundu.

Talu’nun paylaşımının altına çok sayıda beğeni gelirken destek yorumu da yağdı.

