Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu’nun Havalimanı Stili Olay Oldu! "Üstümü Değiştirmeyi Unuttum"

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, havalimanında çektiği videoyla gündem oldu. Tatilden dönerken havalimanına bikini üstü ve pareoyla gelen Talu, "Üstümü değiştirmeyi unuttum" sözleriyle sosyal medyayı karıştırdı.

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Genç isim bu kez tatilden dönerken havalimanında giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

BİKİNİ VE PAREOYLA HAVALİMANINA GİTTİ

Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Talu, tatil dönüşünde İstanbul Havalimanı’na bikini üzerine pareo giyerek geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Talu, "Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu’nun Havalimanı Stili Olay Oldu! "Üstümü Değiştirmeyi Unuttum" - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar Talu’nun cesur tarzına övgülerde bulunurken, bazıları da eleştirilerini dile getirdi.

Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu’nun Havalimanı Stili Olay Oldu! "Üstümü Değiştirmeyi Unuttum" - Resim : 2

"ESKİ SEVGİLİSİ ONU BANA HAZIRLADI" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tanalp Tokgöz’le paylaştığı karelerle konuşulan Talu, bir takipçisinin "Erkek arkadaşının 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?" sorusuna, "Çocuk, 30 yaşında… İyi bir şey öyle bir ilişkisi olması. Çünkü onu, bana hazırladı" yanıtını vermiş, bu sözleri tepki toplamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Defne Samyeli Derin Talu
