Sandık Kokusu'nun Yeni Başrolü Belli Oldu

Geçen sezonun başarılı dizilerinden "Sandık Kokusu" kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, dizinin başrol oyuncularından biri oldu.

Sandık Kokusu'nun Yeni Başrolü Belli Oldu

Show Tv'nin fenomen dizisi Sandık Kokusu, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı başarılı dizinin geniş kadrosuna ünlü bir kadın oyuncu daha dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; oyuncu Biran Damla Yılmaz, “Sandık Kokusu”nun başrol kadrosuna katıldı.

Sandık Kokusu'nun Yeni Başrolü Belli Oldu - Resim : 1

Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Engin Öztürk’ü buluşturan diziye “Ayça” rolüyle katılacak olan Biran Damla Yılmaz tüm dengeleri değiştirecek.

Ünlü Çiftten Müjdeli Haber: Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin Bebek GeliyorÜnlü Çiftten Müjdeli Haber: Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin Bebek GeliyorMagazin
İmzayı Attı: Bennu Yıldırımlar NOW’ın İddialı Dizisindeİmzayı Attı: Bennu Yıldırımlar NOW’ın İddialı DizisindeMagazin
Etiketler
Dizi
Naci Görür Yine İşaret Etti! Deprem Olacak Yerleri Tek Tek Açıkladı Naci Görür Yine İşaret Etti! Deprem Olacak Yerleri Tek Tek Açıkladı
Ünlü Çiftten Müjdeli Haber: Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin Bebek Geliyor Ünlü Çiftten Müjdeli Haber
Sinem Kobal'dan Hayranlarına Müjde: O Filmle Ekranlara Geri Dönüyor Sinem Kobal'dan Hayranlarına Müjde
Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı O Anlar Kamerada Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
Gözler Ankara'daki Kritik Programda! Kimler AKP'ye Katılacak? Yeni Kulisler Ortaya Çıktı AKP'ye Katılımlara İlişkin Yeni Kulisler Ortaya Çıktı