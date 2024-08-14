Sandık Kokusu'nun Yeni Başrolü Belli Oldu

Show Tv'nin fenomen dizisi Sandık Kokusu, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı başarılı dizinin geniş kadrosuna ünlü bir kadın oyuncu daha dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; oyuncu Biran Damla Yılmaz, “Sandık Kokusu”nun başrol kadrosuna katıldı.

Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Engin Öztürk’ü buluşturan diziye “Ayça” rolüyle katılacak olan Biran Damla Yılmaz tüm dengeleri değiştirecek.